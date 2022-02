Caso foi investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Reprodução

Publicado 05/02/2022 10:29

Rio - O miliciano Brendo Felipe Silva de Lima foi preso, nesta sexta-feira (4), em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, suspeito de envolvimento no assassinato de um homem que reclamou de uma 'cantada' que um criminoso deu em sua filha , em outubro de 2020. Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) localizaram o criminoso após troca de informações de inteligência.

De acordo com as investigações, a vítima identificada como Messias Bezerra Lima, foi assassinada pelo miliciano e outros dois comparsas, em um bar localizado na comunidade Vila Taboinha, em Vargem Grande, na Zona Oeste, onde os autores atuavam como milicianos. Messias foi assassinado na frente de seus familiares após a reclamação da 'cantada'. Ele foi espancado pelos três milicianos e depois levou um tiro que culminou na sua morte.



Após o crime, os autores esconderam o cadáver da vítima. Os agentes levantaram informações, coletaram depoimentos e identificaram os suspeitos. Dois deles já haviam sido presos no final do ano passado pela equipe da DHC. Contra Brendo foi cumprido um mandado de prisão preventiva.