Polícia Militar faz ação policial na comunidade Vila Joaniza, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 09/02/2022 14:50 | Atualizado 09/02/2022 20:01

Rio - Um policial do 17º BPM (Ilha do Governador) foi baleado e um criminoso morreu durante um confronto entre criminosos e a Polícia Militar na Vila Joaniza, na Ilha do Governador, nesta quarta-feira. Para impedir a entrada da PM na comunidade, traficantes sequestraram dois ônibus e os usaram como barreira na Estrada do Galeão, sentido Linha Vermelha, na altura da Rua Oliveira Filho. Os veículos já foram retirados pelas equipes de prontidão no local, com apoio de um reboque.



Tentativa de sequestro de ônibus na entrada da Ilha. Meliantes tentaram atear fogo e fechar a Estrada do Galeão. pic.twitter.com/cznABsQl46 — Informe Legal - Rio de Janeiro (@legal_rj) February 9, 2022

De acordo com a polícia, uma equipe do 17º BPM que estava em patrulhamento em área de ocupação na comunidade quando disse ter sido atacada a tiros por homens armados, gerando confronto. As equipes seguiam na região para identificar vias com barricadas que tinham sido colocadas por criminosos quando novo confronto foi iniciado na região. Os policiais informaram que, após cessar o confronto, um indivíduo foi encontrado caído no chão, em posse de um fuzil 556. Próximo a ele foi localizado outro fuzil (AK 47).

O ferido foi socorrido ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu. Na mesma ação, foram apreendidos carregadores de fuzil e de pistola e um rádio comunicador. Outro envolvido foi detido com mandado de prisão em aberto.

O policial militar ferido na ocorrência foi socorrido ao Hospital da Força Aérea do Galeão (HFAG), atendido e liberado em seguida. A PM também apreendeu armamentos de guerra e um carro de passeio blindado, transformado em um verdadeiro carro de combate, na comunidade.

Manifestação na região

Uma manifestação teve início na localidade e equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) acompanharam a movimentação e reforçaram o policiamento no entorno da comunidade Vila Joaniza.