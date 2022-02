Ato acontece em frente à reitoria do Colégio Pedro II, no campus de São Cristóvão - Arquivo Pessoal

Ato acontece em frente à reitoria do Colégio Pedro II, no campus de São CristóvãoArquivo Pessoal

Publicado 12/02/2022 11:54 | Atualizado 12/02/2022 11:55



Rio - Estudantes, pais de alunos e servidores realizam, na manhã deste sábado, um protesto em frente à reitoria do Colégio Pedro II, no campus de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Os manifestantes reivindicam a volta às aulas presenciais na instituição, que diferente das escolas municipais, estaduais e particulares, que começaram o ano letivo presencialmente nesta segunda (7), aprovou nesta sexta-feira (11) a adoção do modelo semipresencial.

A insatisfação vem se arrastando desde o último dia 2, quando o Conselho Superior (Consup) do CPII decidiu adiar o retorno que havia sido marcado para o dia 7. Antes da mudança, os alunos estavam indo à instituição a cada quinze dias em horários de contraturno. A decisão desta sexta-feira foi tomada durante uma reunião do Conselho Superior (Consup) do CPII que durou cerca de cinco horas e terminou com 12 votos contra o retorno pleno e 5 a favor.



Sendo assim, foi determinado que o modelo semipresencial deve ser adotado por conta dos sete dias ininterruptos de bandeira amarela/vermelha no Rio de Janeiro em relação à covid-19. Com isso, haverá uma divisão em 50% dos estudantes das turmas, em grupos A e B, com alternância da presença semanal de cada um dos grupos no turno dos estudantes. As aulas retornam dessa forma a partir da próxima segunda-feira (14). Uma nova reunião, no dia 25, vai decidir as condições do ensino.