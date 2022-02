Cartaz busca informações sobre envolvido na morte de PM reformado Washington Higino Vicente de Sá, de 59 anos - DIVULGAÇÃO

Cartaz busca informações sobre envolvido na morte de PM reformado Washington Higino Vicente de Sá, de 59 anosDIVULGAÇÃO

Publicado 15/02/2022 06:42

Rio - O Portal dos Procurados divulgou uma cartaz nesta terça-feira (15) para localizar o segundo envolvido na morte do subtenente reformado da Polícia Militar Washington Higino Vicente de Sá, de 59 anos. Sá foi morto na última quinta-feira (10), após reagir a um assalto em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Dois criminosos em uma moto abordaram uma pessoa que saía de uma agência bancária na Avenida Getúlio Vargas, em Nilópolis, na tarde de quinta-feira. O PM reformado percebeu a ocorrência e trocou tiro com os assaltantes. Um deles ficou ferido e foi levado em estado grave para o Hospital Juscelino Kubitschek e outro conseguiu fugir e segue sendo procurado. Sá também foi ferido e chegou a ser socorrido em estado grave para o Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, naquele município, e posteriormente para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu.

Sá entrou na PM em janeiro de 1987 e serviu a corporação por 30 anos. Ele deixou esposa e dois filhos. Com a morte do subtenente, subiu para cinco o número de agentes de segurança assassinados no Rio em 2022 - três PMs e um policial penal.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização do segundo envolvido, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).



Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.