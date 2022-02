Bombeiros fazem buscas desde a noite de terça-feira (15) - AFP

Publicado 18/02/2022 09:31 | Atualizado 18/02/2022 09:51

Rio - O secretário de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, afirma não ter necessidade de reforço de outros estados nas equipes do Corpo de Bombeiros que fazem buscas por desaparecidos e dão apoio a desabrigados após as chuvas que destruíram Petrópolis. Na quinta-feira (17), os governos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul ofereceram as equipes locais para ajudar no trabalho na Região Serrana, mas o governo do Rio de Janeiro não deu resposta.

O governo de São Paulo enviou ajuda, após acordo com o governador Cláudio Castro (PL): um helicóptero com piloto e copiloto, dois cães farejadores, quatro bombeiros e uma viatura do Corpo de Bombeiros devem chegar a Petrópolis na manhã desta sexta.

Monteiro afirma que outro problema para a autorização do auxílio de outros estados é o deslocamento: as estradas de Petrópolis ainda têm risco de fechamento parcial, ou total, o terreno está instável em boa parte das localidades e tem chovido desde a tarde de quinta-feira (17).

"Nós ontem solicitamos ajuda a São Paulo, estado mais próximo do Rio, até por conta do deslocamento e tempo. Pedi ajuda ao Distrito Federal, e se houver mais necessidade de militares e material vamos solicitar. Nesse momento não há necessidade de mais militares. Nós temos 483 militares trabalhando nesse exato momento em vários pontos da cidade. É um trabalho delicado, de paciência, que é preciso ser feito por pessoas especializadas. Então peço a população para confiar no trabalho do Corpo de Bombeiros. Não sairemos enquanto não diminuirmos o sofrimento dessas pessoas", disse Monteiro.

A Defesa Civil precisou interromper novamente a busca por desaparecidos na manhã desta sexta-feira (18), depois da chuva apertar na região. As sirenes já foram acionadas pelo menos quatro vezes desde a madrugada, e há risco de novos deslizamentos. No fim da tarde de quinta, os bombeiros já haviam parado os trabalhos, e voltaram por um curto período de tempo durante a manhã. A Polícia Civil contabiliza pelo menos 116 pessoas desaparecidas.