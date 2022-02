PRF encontra carga de cocaína em malas que seriam levadas para o Complexo do Alemão - Divulgação

Publicado 20/02/2022 11:19 | Atualizado 20/02/2022 11:54

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu carga de cocaína avaliada em R$ 18 milhões, no fim da noite deste sábado, na BR-101, altura de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. De acordo com a PRF, 108 kg da droga foram encontrados em um carro de passeio que tinha como destino o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O motorista do veículo foi preso.



Durante a abordagem, agentes da PRF suspeitaram do comportamento do homem, de 31 anos. O nervosismo do motorista chamou a atenção e os agentes partiram para a vistoria no veículo. A cocaína estava em três malas no porta-malas do veículo.

Segundo os policiais, ao ser indagado sobre as malas, que tinham peso elevado, o motorista não soube responder do que se tratava. Diante da resposta, os agentes abriram as bagagens e encontraram o material, que pode ser avaliado em mais de R$ 18 milhões.

Diante do flagrante, o motorista confessou que recebeu R$ 1 mil adiantados na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo, para transportar 108 kg de cocaína até o Complexo do Alemão, na Zona Norte, onde lá receberia mais R$ 5mil.

A abordagem aconteceu às 23h no km 493 da BR-101, altura do bairro Pontal, em Angra dos Reis. O local fica próximo ao trevo da RJ-155, rodovia que liga a Rio-Santos e a Rodovia Presidente Dutra. O motorista foi preso pelo crime de tráfico de drogas, que prevê pena de prisão de 5 a 15 anos em regime fechado.