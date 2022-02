Domingo (20) de sol no Rio - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 20/02/2022 14:38 | Atualizado 20/02/2022 14:48

Rio - Os cariocas aproveitaram este domingo de sol e calor para ir à praia. Em Ipanema, na Zona Sul do Rio, muitas pessoas curtiram o dia na areia e também fazendo caminhadas na orla. No entanto, a previsão do tempo para essa semana é de sol com céu encoberto de nuvens, na parte da manhã.

Uma chuva de fraca a moderada é esperada para o período da tarde e noite até a sexta-feira. São esperados em torno de 46 mm de chuva durante a semana. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas na cidade seguirão estáveis, com a máxima de 34°C e a mínima de 19°C. Nesse período, a umidade do ar continua estabilizada entre 50% e 70%. O próximo final de semana será de sol.