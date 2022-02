O corpo foi encontrado por policiais militares - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/02/2022 14:10 | Atualizado 20/02/2022 14:21

Rio - O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (19) na Praia da Bica, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17º BPM (Zumbi) patrulhavam a área quando localizaram o corpo. Os bombeiros foram acionados e constataram o óbito. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que irá investigar as circunstâncias da morte.