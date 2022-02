A concessionária liberou a entrada de veículos com doações desde terça-feira (15) - Divulgação / Concer

Publicado 20/02/2022 13:14 | Atualizado 20/02/2022 13:54

Rio - O pedágio do principal acesso à Petrópolis, a BR-040, está liberado desde terça-feira (15) para os veículos carregando doações para Petrópolis. Essa liberação está sendo feita inclusive com apoio de equipes da Operação Foco, do Governo do Estado.

Após os estragos das fortes chuvas de terça-feira (15), a Cidade Imperial tornou diversos pontos da cidade em locais de abrigo que agora recebem as arrecadações. São centenas de moradores de Petrópolis que perderam suas casas e precisam de todos os tipos de mantimentos, roupas e água.



A concessionária dos pedágios, Concer, também está fazendo recolhimento de doações em todas as praças de pedágio da via, nos Km 102 - Xerém, 45 - Areal e 816 - Simão Pereira. Estas doações serão levadas até os pontos de recebimento da prefeitura de Petrópolis.



O ponto de recolhimento de doações feito pela prefeitura é a central localizada na Tec Auto, rodovia BR-040, km 62, s/n (pista sentido Juiz de Fora).