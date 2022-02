Cartaz do Disque Denúncia pede ajuda na identificação de responsáveis pela morte do sargento da PM Fernando Luiz da Silva Júnior - Divulgação

Cartaz do Disque Denúncia pede ajuda na identificação de responsáveis pela morte do sargento da PM Fernando Luiz da Silva JúniorDivulgação

Publicado 20/02/2022 10:15 | Atualizado 20/02/2022 10:25

assassinato do sargento da PM Fernando Luiz Silva Júnior, 37, em Irajá, Zona Norte. O crime ocorreu na tarde deste sábado, na Rua Santo Apiano.



Segundo relatos de testemunhas, os criminosos teriam desembarcado de um veículo, se aproximado do PM, que passava pela via, e disparado contra ele. Em nenhum momento, bandidos teriam anunciado assalto, apenas perguntado se Fernando estava armado. Após ser atingido, ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá, mas não resistiu aos ferimentos. Rio - O Portal dos Procurados divulgou cartaz em busca de informações que ajudem a identificar os responsáveis pelo, Zona Norte. O crime ocorreu na tarde deste sábado, na Rua Santo Apiano. O policial estava de folga e foi atingido pelas costas . Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.Segundo relatos de testemunhas, os criminosos teriam desembarcado de um veículo, se aproximado do PM, que passava pela via, e disparado contra ele. Em nenhum momento, bandidos teriam anunciado assalto, apenas perguntado se Fernando estava armado. Após ser atingido, ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá, mas não resistiu aos ferimentos.

Policial baleado levado pra UPA de Iraja Marcos Porto/Agencia O Dia



O cartaz oferece R$ 5 mil a quem tiver informações que ajudem na captura dos responsáveis pelo ataque. Fernando era lotado no Regimento de Polícia Montada (RPMont). Com a morte do sargento, sobe para seis o número de agentes de segurança assassinados no Rio em 2022. O cartaz oferece R$ 5 mil a quem tiver informações que ajudem na captura dos responsáveis pelo ataque. Fernando era lotado no Regimento de Polícia Montada (RPMont). Com a morte do sargento, sobe para seis o número de agentes de segurança assassinados no Rio em 2022.

Qualquer informação sobre o crime deve ser encaminhada para o Disque Denúncia por meio dos contatos: WhatsApp (21) 98849-6099; telefones (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177; aplicativo APP "Disque Denúncia RJ"; Facebook(inbox); e tamnbm no Twitter (mensagens). No site Portal dos Procurados, em "Denuncie", também é possível enviar informações que ajudem no esclarecimento. O anonimato é garantido.