Atualmente, uso de máscara é facultativo em locais abertos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/02/2022 14:54 | Atualizado 21/02/2022 15:37

Rio - O município do Rio de Janeiro pode abandonar definitivamente o uso de máscaras no mês de março. Em reunião nesta segunda-feira (21), o Comitê Científico da prefeitura determinou que a decisão sobre a flexibilização do uso do equipamento será tomada nas próximas duas ou três semanas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A liberação vai depender de uma nova avaliação do cenário epidemiológico. Atualmente, a utilização da proteção é opcional em locais abertos.



Após um aumento expressivo de casos da covid-19 na cidade nas primeiras semanas do ano, ocasionado pelo variante Ômicron, as últimas foram de queda das taxas de positividade. Nas quatro semanas de janeiro, respectivamente, a taxa ficou em 42%, 44%, 40% e 34%, quando começou a ocorrer um indicativo de redução de infecções pela doença.



Em fevereiro, as taxas caíram ainda mais, ficando em 30%, 23% e 18%. A avaliação do Comitê Científico deve considerar não somente a queda nos casos, como o número de internados. De acordo com a atualização das 14h desta segunda-feira (21) do Painel Rio COVID-19 da Prefeitura do Rio, há 103 pacientes internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e não há pessoas na fila de espera por leitos da rede municipal.

Além da melhora no cenário epidemiológico, a vacinação também avança na capital fluminense. Ainda segundo o Painel, 87,2% da população total do Rio recebeu a primeira dose, 82,9% completou o esquema vacinal e 51,1% dos cariocas com mais de 18 anos receberam a terceira dose. O número de imunizados deve aumentar com a retomada da vacinação infantil a partir desta segunda-feira.

A busca ativa e por meio da visita de Agentes Comunitários nos bairros também deve contribuir para o crescimento de vacinados contra a covid-19. Segundo a SMS, cerca de 60 mil crianças já receberam a primeira dose por meio da campanha, que tem o objetivo de concluir a vacinação nas unidades de ensino municipais em 45 dias. Até o momento, 60% do grupo de 5 a 11 anos já foram imunizadas, mas 221.407 crianças ainda não foram vacinadas.