SAMU de São João de Meriti segue trabalhando em Petrópolis - Divulgação

SAMU de São João de Meriti segue trabalhando em Petrópolis Divulgação

Publicado 23/02/2022 11:01

fotogaleria Rio - A Polícia Civil atendeu 17 famílias durante o segundo dia do mutirão de coleta de DNA de parentes desaparecidos e afetados pela chuva em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Para esta quarta-feira, mais 20 pessoas foram agendadas para fazer a coleta do material genético para ajudar na identificação dos corpos. Na segunda, 34 famílias coletaram DNA. Até o momento, o número de mortos chega a mais de 190 e desaparecidos superam os 60

A coleta de DNA está sendo feita no Clube Petropolitano, localizado na Avenida Roberto Silveira, n° 82, no Centro, de 9h às 12h e de 13h às 17h, para as pessoas convocadas para o dia agendado. O local é estratégico para dar mais conforto às famílias das vítimas.



Este agendamento pode ser feito por qualquer morador na unidade da DDPA instalada na Sala Lilás, no PRPTC de Petrópolis, e também no núcleo da DDPA instalado dentro do Clube Petropolitano. Após a confecção da registro, a DDPA entrará em contato com a família cadastrada.

Para facilitar a locomoção até o Clube Petropolitano, a Polícia Civil disponibilizará um ônibus, que terá como ponto de partida um mercado localizado na rua Teresa, no Centro da cidade, saindo às 8h30 e às 12h30. Cada família que coletar DNA receberá uma cesta básica, por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.



O material genético será colhido através de mucosa bucal e o resultado dos exames leva em média dez dias para ficar pronto.