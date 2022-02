Prefeitura iniciou o trabalho de restauração na orla do Leblon - Divulgação / Prefeitura

Publicado 23/02/2022 09:54

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou, nesta terça-feira (22), as obras de restauração das ciclovias cariocas. O projeto se estenderá por todas as regiões da cidade e pretende recuperar os mais de 450 quilômetros de malha cicloviária.

As equipes iniciaram as ações na orla da Zona Sul, na ciclovia da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, e realizaram a manutenção de pontos danificados na região. O projeto ainda inclui a restauração de alguns mobiliários urbanos, como guarda-corpos e bicicletários.

O objetivo dos serviços é conservar e prolongar a vida útil das ciclovias do município, proporcionando conforto e segurança aos ciclistas cariocas. O projeto de recuperação abrange as zonas Sul, Centro, Norte e Oeste da cidade, somando, ao todo, 163 bairros e cerca de 458 quilômetros de ciclovias.

O projeto tem o apoio da Secretaria Municipal de Conservação, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e das subprefeituras.