Pedra causa temor em moradores de comunidade em Petrópolis - Reprodução TV Globo

Publicado 23/02/2022 09:19

fotogaleria

Rio - Uma pedra que está apoiada em uma encosta está tirando o sono dos moradores da comunidade da Rua 24 de Maio, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. De acordo com o 'Bom Dia Rio', da TV Globo, as pessoas estão em pânico com a possibilidade da pedra cair com as novas chuvas previstas.