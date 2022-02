As linhas de Înibus do MetrÎ na Superfície também seguirão os horários de rotina - Divulgação

Publicado 23/02/2022 12:28

Rio - O MetrôRio informou nesta quarta-feira que seu funcionamento na segunda, no sábado e na Quarta de Cinzas do carnaval será com horários normais de operação, das 5h à meia-noite. Já no domingo e na terça, os metrôs funcionarão das 7h às 23h, em esquema de feriado. Devido à mudança nas datas dos tradicionais desfiles na Marquês de Sapucaí, o sistema não ficará aberto por 24h.

No fim de semana e no feriado de terça-feira, a transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. Já na segunda e na Quarta de Cinzas, a troca será nas estações do trecho compartilhado, entre Botafogo/Coca-Cola e Central.



As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também seguirão os horários de rotina.



Serviço



- Linhas 1, 2 e 4



Sábado (26/02), segunda-feira (28/02) e Quarta-feira de Cinzas (02/03): das 5h à meia-noite



Domingo (27/02) e terça-feira, feriado (01/03): das 7h às 23h





- Transferência entre as linhas 1 e 2



Sábado (26/02), domingo (27/02) e terça-feira (01/03): na Estação Estácio



Segunda-feira (28/02) e Quarta-feira de Cinzas (02/03): nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo/Coca-Cola e Central)





- Metrô na Superfície (MNS) - Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea



Sábado (26/02), domingo (27/02) e terça-feira (01/03): das 5h às 23h30



Segunda-feira (28/02) e Quarta-feira de Cinzas (02/03): das 5h às 22h30