Cláudio Castro em reunião com o Ministério do Desenvolvimento Regional - Divulgação / Fillipe Freitas

Cláudio Castro em reunião com o Ministério do Desenvolvimento RegionalDivulgação / Fillipe Freitas

Publicado 23/02/2022 12:13

Rio - O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou, na noite desta terça-feira, a liberação de até R$ 70 milhões para dar início à primeira fase do plano de reconstrução de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Em Brasília, o governador do Rio, Cláudio Castro, apresentou ao Rogério Marinho o andamento dos estudos e projetos básicos para intervenções estruturais e de construção de unidades habitacionais para as vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade.

"Nós trouxemos os pleitos mais emergenciais e conseguimos a liberação de recursos importantes para dar início a uma grande reestruturação de Petrópolis, que deve custar R$ 400 milhões e durar dois anos e meio, além de tratar da questão habitacional, cuja demanda vai aumentar em razão da tragédia", afirmou Castro.

Em um primeiro momento, o centro histórico será priorizado com três intervenções: o túnel extravasor do Rio Palatinato, o redimensionamento do canal do Centro e do Quitandinha e a macrodrenagem do bairro Coronel da Veiga. A previsão é que a obra seja licitada até junho. O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) já executa, desde o ano passado, um estudo que contempla toda a cidade, custeado pelo governo federal.

Diante da necessidade de remoção de moradias em áreas de risco e do número de desabrigados, o Ministério do Desenvolvimento Regional definiu que não haverá limitação de recursos. Com base no número de pedidos de Aluguel Social, estima-se que serão necessárias mais de 1 mil unidades habitacionais.

"A prefeitura e o governo do estado vão buscar os terrenos, mas não há restrição de orçamento ou limite do número de unidades", garantiu o ministro.

Na última sexta-feira, em visita a Petrópolis com o presidente da República, Jair Bolsonaro, Rogério Marinho anunciou que seriam disponibilizados R$ 2 bilhões em recursos extraordinários direcionados a municípios atingidos por desastres naturais.

Também participaram do encontro o deputado federal Hugo Legal, o secretário Nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, e os secretários de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, e do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.