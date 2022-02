A prisão foi feita por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) - Google / Reprodução

A prisão foi feita por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS)Google / Reprodução

Publicado 24/02/2022 13:01

Rio - Três criminosos foram presos em flagrante, em Olaria, na Zona Norte do Rio, após sequestrar o filho do traficante Marcelo Soares de Medeiros, conhecido 'Marcelo PQD'. A prisão, efetuada por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS), aconteceu nesta última terça-feira. O jovem foi resgatado ileso.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia anterior, na Ilha do Governador, também na Zona Norte. Os criminosos sequestraram o filho do traficante e exigiram R$ 300 mil como pagamento de resgate.

As investigações da Polícia Civil no caso seguirão para identificar possíveis outros envolvidos no crime.

Marcelo PDQ cumpre pena por tráfico de drogas e foi apontado pela Polícia Civil como um dos principais articuladores da entrada de armas no início dos anos 2000 no Rio. Ele está preso desde 2007, e atualmente cumpre prisão domiciliar.



Com a morte de Fernando Gomes de Freitas, o Fernandinho Guarabu, que comandava o tráfico no Morro do Dendê, PQD passou a se articular para tentar retomar a comunidade, que anteriormente estava sob seu comando. Em 2019, ele ordenou por meio de uma chamada de vídeo, de um local que parecia ser uma cela, a invasão do Morro do Dendê. Por conta disso, ele foi transferido o presídio de segurança máxima Laércio da Costa Pelegrino, conhecido como Bangu 1.

Apesar da tentativa, o comando do Dendê continuou nas mãos de Marcos Vinicius dos Santos, o Chapola, e Mario Henrique Paranho de Oliveira, o Neves, dois antigos aliados de Guarabu.