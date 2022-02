Rio terá dias de sol no Carnaval 2022 - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 24/02/2022 12:23

Rio - Em 2022, o Carnaval do Rio não será marcado pelos bloco de rua ou pelos desfiles na Sapucaí, mas o carioca poderá aproveitar a praia durante o feriadão, que começa no sábado (26). Segundo o sistema de meteorologia da prefeitura, o Alerta Rio, a previsão do tempo garante dias sem chuva e temperaturas altas na cidade.

A previsão para o feriado que vai até terça-feira (1º) é de sol e muito calor. De acordo com o Alerta Rio, não há previsão de chuva para o período de folia. O céu fica claro, podendo apresentar apenas algumas nuvens ao longo do dia.

Durante um Carnaval nada comum, as temperaturas na cidade são clássicas de um verão bem carioca. Ficando próximas aos 40ºC, as máximas são estáveis durante todo o feriado, e os termômetros podem chegar a bater 38ºC na segunda-feira (28). A mínima prevista fica na casa dos 20ºC, e não atrapalha os foliões que escolhem aproveitar a noite na cidade.

Segundo o Alerta Rio, o sábado (26) e o domingo (27) terão temperatura máxima será de 36°C e mínima de 18°C. Já na segunda-feira (28), dia mais quente do feriadão, os termômetros sobem para 38°C e a mínima estará na casa dos 19°C. Na terça-feira (1º), o calor vai diminuir e a máxima pode chegar a 36°C, com mínima de 18°C.