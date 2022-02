Carnaval é período de maior fluxo de veículos na Ponte Rio-Niterói - Marcos Porto/Agência O Dia

Carnaval é período de maior fluxo de veículos na Ponte Rio-NiteróiMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 24/02/2022 14:06 | Atualizado 24/02/2022 14:46

Rio - O feriadão de Carnaval que se inicia neste sábado (26) promete movimentar as rodovias do estado e principais vias da capital. A Rodoviária do Rio espera que 362 mil pessoas passem pelo local. O número representa 70% do registrado no Carnaval de 2020, em que ainda não havia pandemia, iniciada em março daquele ano.

"A população vacinada já atinge um percentual alto e as viagens pelo Brasil, principalmente as terrestres estarão aquecidas neste que é um período tradicionalmente de grande demanda. O crescimento também está atrelado à relação entre custo e benefício oferecido pelas empresas rodoviárias, algumas até 800% mais baratas que trechos aéreos”, afirma a porta-voz da Novo Rio, Beatriz Lima.



Segundo as estatísticas da concessionária, as 41 empresas de transporte regular disponibilizarão 13 mil ônibus para atender a demanda. A previsão indica que as viagens comecem já nesta quinta-feira (24). O dia de maior saída da cidade do Rio será na sexta (25), com mais de 27 mil embarques.



Os principais destinos dos cariocas são as regiões turísticas do Estado do Rio: Região dos Lagos, Costa Verde, Vale do Café e algumas cidades serranas como Friburgo e Teresópolis, além de cidades de São Paulo, Minas e Distrito Federal. Já os turistas que devem vir para o Rio para o feriado vêm principalmente dos estados de São Paulo, Minas e Espírito Santo.



Via Lagos terá Operação Especial de Carnaval



A CCR Via Lagos iniciou na quarta-feira (23) a Operação Especial de Carnaval 2022. A previsão da concessionária é que 382 mil veículos passem pela via até o dia 7 de março. Sexta-feira e sábado são os dias de maior fluxo no sentido Região dos Lagos, quando deverão passar 35 mil e 40 mil veículos, respectivamente.

A movimentação de retorno para o Rio começa na terça-feira (1), com a expectativa de passagem 33 mil veículos, mas o dia de maior fluxo em direção ao Rio deverá ser a Quarta-Feira de Cinzas (2), quando são esperados 39 mil veículos. A previsão é que a quinta-feira (3) também seja de fluxo intenso, com 29 mil veículos. A volta para casa se estenderá até a segunda-feira (7), último dia da operação especial da CCR ViaLagos.



Para o alto fluxo de veículos, serão 13 dias de operação especial na via com todas as equipes do SOS Usuário Médico, Mecânico e de Arrecadação da CCR Via Lagos reforçadas e atuando 24 horas. A Polícia Militar Rodoviária intensificará as fiscalizações na via e o Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS), da Polícia Militar, atuará na praça de pedágio fiscalizando a evasão de pedágio - infração grave sujeita a multa que pode causar acidentes.



A CCR ViaLagos tem três bases de atendimento ao cliente, que contam com colaboradores e viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate. Duas estão localizadas no sentido Região dos Lagos, nos quilômetros 21,5, ao lado da praça de pedágio em Rio Bonito e 40,5, em Araruama; e uma no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 56 (São Pedro da Aldeia).



Ponte Rio-Niterói

O Carnaval é o período de maior movimento do ano na Ponte Rio-Niterói. A expectativa é que, de quarta-feira (23) a 7 de março, cerca de 1,7 milhão de veículos passem nos dois sentidos na via. O período de maior movimento será de quarta a sexta-feira (25), com previsão de 280 mil veículos em direção a Niterói e Região dos Lagos. Para a volta, 144 mil veículos seguirão no sentido Rio na Quarta-Feira de Cinzas (2) e quinta-feira (3).



Linha amarela

Cerca de 600 mil veículos deverão trafegar pelos dois sentidos da Linha Amarela durante os dias de carnaval, entre sexta (25) e a Quarta-Feira de Cinzas (2). A rodovia contará com serviços de atendimento mecânico e ambulâncias em toda a via expressa. A concessionária também exibirá mensagens nos painéis sobre condições de trânsito e meteorológicas na pista, direção responsável e manutenção mecânica preventiva.



O dia de maior fluxo deverá ser sexta-feira (25), com aproximadamente 136 mil automóveis circulando pela Linha Amarela.



Confira a previsão de tráfego nos dias do feriado na Linha Amarela:



. sexta-feira (25/02): tráfego mais intenso até as 23h

. sábado (26/02): tráfego mais intenso das 7h às 22h

. domingo (27/02): tráfego normal

. segunda-feira (28/02): tráfego intenso das 11h às 20h

. terça-feira (01/03): tráfego mais intenso do meio-dia às 22h

. quarta-feira (02/03): tráfego mais intenso, do meio-dia às 22h.



Linha Amarela: suspensão da faixa reversível na segunda e quarta-feira



Conforme divulgado pela CET-Rio, a Lamsa informa que, além do feriado de carnaval, celebrado na terça-feira (1/03), a faixa reversível da Linha Amarela também não funcionará na segunda (28) e na Quarta-Feira de Cinzas (2) devido à esperada redução de volume de tráfego na via nestes dias. A operação da faixa exclusiva,montada em dias úteis no trecho entre a Praça do Pedágio e a Avenida Brasil, no sentido Fundão, retorna, portanto, na quinta-feira (3).



Transolímpica reforça operação



A ViaRio que administra a Transolímpica, Corredor Presidente Tancredo de Almeida Neves, também espera aumento no tráfego. A expectativa da Concessionária é que 350 mil veículos passem pela rodovia, entre sexta (25) e a quarta-feira (2), principalmente em direção à Barra da Tijuca.



Nesta sexta-feira um esquema especial com as equipes de SOS Usuário Médico, Mecânico e de Arrecadação da Concessionária serão reforçadas com atuação 24 horas.



Orientações aos motoristas



É recomendável que o motorista, antes de viajar, verifique as condições gerais do veículo como as lanternas e faróis, calibragem dos pneus, filtro de ar e os níveis de água e óleo do motor e também o de combustível. É importante obedecer à sinalização e os limites de velocidade da rodovia para evitar acidentes.