Lojas na Rua Teresa podem começar a reabrirPhilippe Lima

Publicado 24/02/2022 14:46

Rio - Considerada o maior polo de moda da Região Serrana, a Rua Teresa, em Petrópolis, está gradualmente começando a retomar suas atividades. Muitas lojas foram totalmente ou parcialmente destruídas após a tragédia motivada pelo temporal que atingiu a cidade, matando mais de 200 pessoas. Nesta quarta-feira (24), equipes do governo estadual retiraram os entulhos que obstruíam a via. Com isso, alguns estabelecimentos localizados no início da via puderam reabrir.



A comerciante Vanessa Scali, 32, trabalha no local, em uma loja voltada para o público infantil. Vanessa e o proprietário do estabelecimento limparam uma das unidades. Para arcar com os custos mensais, outra loja está aberta e eles estão definindo estratégias de vendas para arrecadar recursos.

"A gente agora tem que pensar pra frente. Ajudar o povo e ajudar o nosso negócio. Então estamos fazendo um saldão com as peças boas que sobraram para que a gente possa ter recursos e conseguir pagar nossos funcionários e fornecedores", enfatizou a lojista.



O governador Cláudio Castro também comentou sobre a volta gradativa do comércio. "Após tanta coisa que vimos ao longo destes dias, ver o comércio voltando a reabrir é significativo. Muitos comerciantes contabilizaram seus prejuízos e nós estaremos ao lado de cada um deles, seja com linha de créditos para se reerguerem ou com políticas públicas de prevenção. Estaremos juntos com os petropolitanos neste momento difícil."



Em outro estabelecimento, especializado em roupas femininas, a vendedora Vânia Coutinho, 42 anos, está pronta para receber os clientes. A loja funciona há um ano no local e sofreu com as chuvas torrenciais da última semana.



"Aqui entrou muita água e muito barro, mas, por sorte, não perdemos tudo como muitas outras lojas. Limpei tudo ontem (terça-feira) e, agora, quero começar tudo novamente. Eu espero que a Rua Teresa volte a ser o que era antes, pois eu dependo desse emprego para sustentar minha família", disse a comerciante.

Prejuízo pode ultrapassar R$ 100 milhões





Ação noturna O pagamento de IPVA e ICMS será prorrogado para o segundo semestre . Entretanto, o Sicomércio acredita que seja necessária a isenção do IPTU por 12 meses, além de linhas de crédito sem juros. "Neste momento, a prorrogação do pagamento de impostos é uma medida mais do que necessária para a população e a economia local. Somado a isso, o recurso emergencial que será doado ao município ajudará no processo de reconstrução da cidade, que é o nosso objetivo", declarou o governador Cláudio Castro (PL) na última quinta-feira (17).

Seis retroescavadeiras, quatro caminhões toco, três caminhões pipas e três caminhões basculantes continuaram o processo de limpeza das vias na madrugada desta quinta-feira (24). As atuações ocorreram nas ruas Teresa, Souza Franco e Albino Siqueira.



O secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, acompanhou os serviços e agradeceu aos colaboradores. "Mais uma madrugada que nossos maquinários e homens estão atuando nas ruas de Petrópolis no objetivo de intensificar o trabalho de limpeza e desobstrução das vias. Hoje, estivemos nas Ruas Teresa, Souza Franco, Albino Siqueira e Padre Feijó. Nosso agradecimento a todos os operadores de máquinas, motoristas de caminhão, gente que pega na enxada e na pá, gente que tem virado noite para ajudar Petrópolis."