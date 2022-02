Homem espancado em pancadaria entre torcedores de Flamengo e Botafogo está internado no Hospital Municipal Miguel Couto. Policiais civis foram até a unidade de saúde para colher depoimento - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 24/02/2022 13:43

Rio - Agentes da 9ª DP (Catete) estiveram na manhã desta quinta-feira (24) no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, para tentar colher depoimentos sobre a pancadaria generalizada ocorrida na noite de quarta (23) entre torcedores de Flamengo e Botafogo em bairros da Zona Sul do Rio, horas após o clássico no estádio Nilton Santos. O confronto deixou pelo menos cinco pessoas feridas. Thaison de Abreu, de 31 anos, e um homem baleado ainda sem identificação foram levados ao Miguel Couto.

Em paralelo, a Polícia Civil também busca imagens de câmeras de segurança instaladas na região para identificar todos os participantes da briga. Nas redes sociais, fotos e vídeos publicados por moradores dos bairros do Flamengo e de Botafogo também podem ajudar na busca pelos envolvidos.

Segue série de vídeos sobre Jovem Fla x Fúria Jovem, na Zona Sul. pic.twitter.com/aXPELw5ukY — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) February 24, 2022

Briga tem ao menos cinco feridos e um preso

Thaison F. de Abreu, torcedor do Botafogo de 31 anos, foi socorrido pelos bombeiros para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Thaison foi espancado na Rua Paulo VI, no Flamengo, na altura da estação de metrô do bairro. O quadro de saúde dele é estável. Outras três vítimas da pancadaria foram atendidas e liberadas ainda no local.

Em outro ponto da confusão, na Rua Barão de Itambí, já em Botafogo, um homem foi baleado e socorrido de ambulância pelo Samu. Não há informações sobre o estado de saúde.

Dez viaturas e dezenas de policiais militares tentaram conter a confusão. Via Twitter, a corporação informou que "policiais do 2° BPM (Botafogo) intervieram em uma briga de torcedores de Flamengo e Botafogo, no bairro do Flamengo. Foi necessário o envio de tropas de outras unidades para conter a violência".

A PM disse também que "torcedores do Botafogo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Um agressor foi preso. Ainda no estádio, o uso da força se fez necessário para conter outros focos de violência".