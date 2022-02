Cem quilos de cobre foram apreendidos - Divulgação / Seop

Publicado 24/02/2022 13:37

Rio - Uma operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) para coibir ilegalidades em um ferro-velho, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio, resultou na prisão de dois homens nesta quinta-feira. No local foram apreendidos cerca de 100 quilos de cobre sem procedência identificada, além de furto de água e luz. Também foram encontrados oito cartões de crédito, quatro facões e diversas carcaças de telefones.

“A Seop seguirá realizando fiscalizações em ferros-velhos, especialmente para coibir depredação do patrimônio público e furtos de cabos que prejudicam a população”, disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



A pasta diz que a operação faz parte de um conjunto de medidas propostas pela secretaria que desde 2021 intensificou as ações para coibir ilegalidades como o furto e a receptação de fio, cobres, grades e tampas de bueiros. A ação teve apoio da Guarda Municipal, Cedae, Light e das coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF), órgãos vinculados à Seop, além da Polícia Civil.

“O papel da prefeitura é atuar com rapidez e inteligência, para que possamos estancar o problema, combater a comercialização ilegal desses produtos e não deixar a população sem os serviços. Seguiremos atuantes para acabar com as atividades de estabelecimentos como este”, destaca o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.