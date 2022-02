Local do crime é movimentado - Reprodução

Publicado 24/02/2022 11:51 | Atualizado 24/02/2022 11:59

Rio - A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital apura a morte de Herivelton Silva , de 47 anos. O taxista foi morto a tiros, em Madureira, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira e ainda não há informações oficiais sobre a motivação do ataque. Segundo a especializada, a perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para identificar o autor do crime.

Familiares da vítima estiveram no Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta quinta para liberar o corpo do taxista, mas preferiram não falar com a imprensa. Questionado, o Sindicato dos Taxistas informou que aguarda as investigações sobre o caso.

Herivelton foi morto por volta de 16h, na Rua Carolina Machado, próximo à estação de trem de Madureira e à estação de BRT Manaceia. Segundo relatos em redes sociais, diversos tiros foram ouvidos, o que causou pânico em quem passava pelo local no momento do ataque.

"Rapaz! Acabaram de matar um homem aqui em Madureira, cinco tiros, misericórdia", disse uma mulher no Twitter.

"MADUREIRA ESTÁ CADA VEZ PIOR. Um homem acaba de morrer com três tiros(nao sei por qual motivo) praticamente a uns 8 metros de mim e de outras centenas de pessoas. To tremendo", comentou um homem