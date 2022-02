Mãe e irmã foram levadas para prestar depoimento na Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução

Mãe e irmã foram levadas para prestar depoimento na Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, na Região MetropolitanaReprodução

Publicado 24/02/2022 14:00 | Atualizado 24/02/2022 14:13

Rio - A Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) prendeu, na noite desta quarta-feira, a irmã de Rodrigo Pereira Durval, 45 anos, encontrado morto dentro de casa, em Ponta Negra, Maricá, na Região dos Lagos. A mulher, identificada como Gizela Durval, é acusada pela polícia de ter disparado cinco vezes contra o próprio irmão. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (23).



Segundo investigadores, a mulher teria tentado atrapalhar o trabalho das equipes de perícia e chegou a entrar em contradição durante seu depoimento na especializada. Ela e a mãe do homem foram levadas para dar sua versão do ocorrido na tarde desta quarta-feira.



O depoimento durou cerca de quatro horas e a acusada acabou assumindo a autoria dos disparos contra o irmão. Ela foi presa no mesmo dia e levada para o sistema prisional, na manhã desta quinta-feira (24).



De acordo com investigadores, na casa foram encontradas três armas: uma de calibre 38, com cinco cartuchos deflagrados; uma calibre 32 e uma calibre 45 mm, ambas com as munições intactas.

CASO

Os disparos teriam acontecido por volta das 2h57 da madrugada, de quarta-feira, na casa, que fica na Rua 157, de Ponta Negra. Os próprios familiares de Rodrigo é que teriam acionado o Samu para fazer o resgate do homem. Ao chegarem no local, os socorristas já encontraram a vítima sem vida.