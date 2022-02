Espanhol carregava cocaína escondida em pacotes de miojo. Droga foi identificada durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional do Rio, no Galeão - DIVULGAÇÃO

Publicado 28/02/2022 09:27 | Atualizado 28/02/2022 09:31

Rio - Um espanhol de 35 anos foi preso no Aeroporto Internacional do Rio, no Galeão, ao tentar embarcar para Madrid, na Espanha, com 10kg de cocaína escondidos em pacotes de miojo. A prisão foi feita na tarde de domingo (27) pela Polícia Federal.

O homem, que não teve a identidade revelada, faria escala em Lisboa, Portugal, e depois desembarcaria em Madrid, onde deixaria a cocaína. Durante a fiscalização de rotina, os policiais federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN) identificaram a droga oculta dentro das embalagens de macarrão instantâneo.

O espanhol foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.