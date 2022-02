O Corpo de Bombeiros recomenda aos banhistas respeitarem as placas e bandeiras de sinalização e também procurarem sempre locais próximos aos postos de guarda-vidas. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

O Corpo de Bombeiros recomenda aos banhistas respeitarem as placas e bandeiras de sinalização e também procurarem sempre locais próximos aos postos de guarda-vidas. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/02/2022 11:18 | Atualizado 28/02/2022 14:05

Rio - O Carnaval, que começou sábado (26), foi de movimentação intensa nas praias cariocas. Muitos banhistas ignoraram os perigos encontrados nas águas e se afogaram. Só neste fim de semana, o Corpo de Bombeiros registrou um total de 560 salvamentos e resgates marítimos, com 312 no sábado (26) e 248 no domingo (27) em todo o estado do Rio. Dentre eles, 224 resgates, 40% deles, aconteceram na Praia de Copacabana, localizada na Zona Sul do Rio.



Uma jovem de 16 anos, que estava no Posto 1 da Praia do Leme, na Zona Sul, se afogou e foi levada para o Hospital Miguel Couto em estado grave. Ela foi reanimada pela equipe de socorro na praia por volta das 15h, após ser resgatada por aeronave dos bombeiros, mas precisou ser encaminhada para a unidade de saúde.

Além disso, continuam as buscas do Corpo de Bombeiros pelo pescador Anderson da Silva, de 34 anos, que foi atingido por uma onda na Pedra do Roncador, ponto da Praia da Macumba, e está desaparecido desde sábado (26).



De acordo com dados dos bombeiros, as praias do Recreio dos Bandeirantes e da Barra da Tijuca, ambos na Zona Oeste, dividem com Copacabana o ranking dos locais com mais registros de salvamento na cidade. Desde o dia 1º de janeiro, já são 5.878 salvamentos realizados pelos guarda-vidas da corporação em todo estado e mais de 800 registros de crianças perdidas.

As recomendações dadas pelo Corpo de Bombeiros são procurar sempre locais próximos aos postos de guarda-vidas; respeitar as placas e/ou bandeiras de sinalização; não ingerir bebidas alcoólicas e entrar no mar e identificar as crianças com nome e telefone para contato. Além disso, caso saiba nadar, a orientação é praticar a atividade paralelamente à areia.