Tentativa de assalto aconteceu durante a manhã no Largo do Dondon, no Andaraí - Reprodução Google StreetView

Publicado 28/02/2022 11:55

Rio - Um policial militar ficou ferido após reagir a uma tentativa de assalto no caminho para o trabalho, na manhã desta segunda-feira, próximo ao Largo do Dondon, no Andaraí, Zona Norte. De acordo com informações preliminares, o PM teve ferimentos causados por queda e foi socorrido. Ninguém foi baleado na ação.

A troca de tiros aconteceu por volta das 8h da manhã, na Rua Doutor Aquino, segundo portal Fogo Cruzado. Segundo informações preliminares, o PM chegava para trabalhar, quando um grupo de criminosos tentou roubar seu carro. Ele reagiu e disparou contra os criminosos, que fugiram do local.

O policial se feriu ao se jogar no chão para se proteger. Ele foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, Região Central. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do PM. Ninguém foi preso.