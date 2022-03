Uma pistola 9 mm com kit rajada, carregadores, munição e drogas foram apreendidas - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/03/2022 12:38 | Atualizado 03/03/2022 14:32

Rio - Um homem apontado pela polícia como chefe do tráfico da comunidade da Caputera, em Angra dos Reis, na Costa Verde, morreu em confronto com policiais militares do 33º BPM (Angra dos Reis) na noite desta quarta-feira (02). Roger Ferreira dos Santos Damasceno, conhecido como 'China', chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento na comunidade para verificar uma denúncia quando se depararam com homens armados. Os criminosos dispararam contra os militares, que revidaram.

Após o fim da troca de tiros, China foi encontrado ferido. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Japuíba, mas não resistiu e morreu na unidade. Com ele foram apreendidas uma pistola 9 mm com 'kit rajada', carregadores, munição e drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 166ª DP (Angra dos Reis).