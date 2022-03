Cartões apreendidos pela Polícia durante a ação nas estações - Divulgação / Seop

Publicado 03/03/2022 13:44

Rio - Agentes do programa BRT Seguro, coordenado pela Secretaria de Ordem Pública (SEOP), realizaram três prisões durante a madrugada desta quinta-feira (3) em estações localizadas nas zonas Norte e Oeste do Rio. Os criminosos foram detidos por tentativa de furto às instalações da rede de transporte.



Na primeira ocorrência, o Centro de Controle Operacional (CCO) do BRT flagrou, pelas câmeras de segurança, um homem furtando a bilheteria da estação Ibiapina, em Olaria, Zona Norte da cidade. A equipe acionou a polícia por volta das 23h50. O indivíduo fugiu, mas foi encontrado no terminal Penha 2. Com ele, foram apreendidos 61 cartões RioCard, um cartão escolar e um cartão bancário. Após ser detido, foi levado para a 21ª DP (Manguinhos), onde o crime foi registrado como furto.



Já no segundo caso, o CCO do BRT avistou, às 2h desta quinta-feira (3), dois homens furtando placas de alumínio da estação Praça de Bandolim, na Taquara, na Zona Oeste. Os agentes chegaram ao local e efetuaram a prisão de ambos, que foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi também registrado como furto.



Desde o início do Programa BRT Seguro, em junho de 2021, já ocorreram 194 prisões por ocorrências diversas, como roubo, furto, depredação, vandalismo e importunação sexual. O trabalho é realizado por meio de uma atuação integrada da Polícia Militar e da Guarda Municipal.