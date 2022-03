Líder do tráfico morre em confronto com a PRF na Reta Velha - Divulgação

Líder do tráfico morre em confronto com a PRF na Reta Velha Divulgação

Publicado 03/03/2022 11:10

Rio - Um homem apontado como um dos líderes do tráfico de drogas da Reta Velha, em Itaboraí, na Região Metropolitana, morreu durante troca de tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quarta-feira. Segundo a corporação, ele tinha 11 anotações criminais e cinco mandados de prisão em aberto, sendo quatro deles por homicídio.

Segundo a polícia, uma equipe do Núcleo de Operações Especiais/RJ da PRF realizava patrulhamento tático na BR-101, quando foi atacada a tiros por ocupantes de um veículo Honda Civic, que fugiram sentido Itaboraí. Houve perseguição por terra, com apoio do aéreo da unidade, que flagrou o momento em que os criminosos abandonaram o veículo. Com a localização, as viaturas chegaram ao ponto indicado, iniciando um intenso confronto armado.

Três criminosos em outro veículo se envolveram no confronto, mas acabaram perdendo o controle e bateram com o carro na mureta. Eles tentaram fugir a pé, mas um dos acusados ficou ferido na ação e foi socorrido ao Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Dentro do carro, os agentes encontraram um fuzil calibre.556, quatro carregadores de fuzil, uma pistola com sete carregadores e material tático.

O caso foi registrado na na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.