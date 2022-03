Alexandre Gonçalves Silva foi morto em Honório Gurgel - Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/03/2022

Rio - Familiares e amigos de Alexander Gonçalves Silva lamentaram, nesta quinta-feira, a morte do jovem e pediram justiça. O caso, ocorrido na noite desta terça, gerou forte comoção nas redes sociais. O rapaz, de 20 anos, foi morto após ser atingido por tiros na cabeça e no tórax em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio.

Claudia Eduarda, mãe de Alexander, usou as redes sociais para desabafar. "Como podemos viver nesse mundo de gente sem coração e desumanos, que por motivos fúteis tiram a vida dos outros pelo maldito ego?", questionou.

Amigos e parentes de Alexander deixaram palavras de conforto e carinho para a Claudia.

"Não sei nem o que falar pra você nesta hora. Meu menino foi embora e está doendo demais. Nenhuma mãe está preparada pra enterrar um filho. Claudia, estou contigo e sei a dor que está sentindo. Queremos justiça", disse uma amiga da família. "É duro, mas esteja de pé e forte. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do nosso Deus", comentou mais uma.

"Hoje foi um dos dias mais triste que pude viver! Sei o quanto você o ama e sempre o amará. Oro pra que o Senhor te console e receba uma das flores mais belas que já conheci que se chama Alex. Te amo e força", falou mais um. "Quando uma mãe perde um filho, todas as mães choram", disse outra.

Entenda o caso

Alexander estava andando pela Rua Mirinduba, esquina com a Rua Bagdad, em Honório Gurgel, com o tio quando os dois foram atingidos por tiros. No Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, o tio do rapaz, que não teve a identidade divulgada, contou aos policiais do 9º BPM (Madureira) que notou que estava machucado após ouvir um barulho. Ele não soube responder de onde os tiros partiram. O homem foi atendido no local e liberado pela equipe médica.

Sugiram boatos de que a morte de Alexander pode estar ligada à disputa entre grupos rivais de bate-bola, que entraram em confronto em Honório Gurgel no sábado de carnaval. No entanto, a informação foi negada pela mãe e a polícia não confirmou se essa é, de fato, uma das linhas de investigação.

Claudia Eduarda disse a Rádio Tupi que o jovem estava em casa e só se vestiu com a fantasia no domingo, mas que ele não se envolvia com grupos rivais da região.

Em nota, a Polícia Civil disse que agentes da Delegacia de Homicídios da Capital realizaram a perícia no local e analisam imagens de câmeras de segurança para esclarecer os responsáveis pela morte de Alexander. Ainda não há informações sobre a motivação ou a dinâmica do crime.