Prefeitura fará a concessão do transporte Aquaviário da cidade Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 03/03/2022 11:42 | Atualizado 03/03/2022 11:55

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou nesta quarta-feira (02) que está retomando o projeto de concessão do transporte aquaviário de passageiros na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O primeiro passo aconteceu no mês passado, quando o PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) foi publicado no Diário Oficial, para que fossem desenvolvidos os estudos técnicos, ambientais, jurídicos e econômicos.

A Comissão Especial de Parcerias Estratégicas (Cepe) da Secretaria Municipal de Infraestrutura irá selecionar até dois interessados, que podem se organizar em consórcios. Eles terão 30 dias para apresentar seu requerimento de interesse, e os eventuais autorizados terão 120 dias para realizar os estudos.



Com a implantação do sistema, a Prefeitura afirmou que 'quer garantir ao cidadão embarcações adequadas, que forneçam conforto e segurança, sem perder de vista condições tarifárias justas e adequadas à realidade operacional e ao passageiro, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando a qualidade de vida urbana'.



"Projetos como o transporte aquaviário têm potencial transformador para toda a cidade, pois melhora a qualidade de vida de moradores e trabalhadores, que diariamente precisam transitar nestas localidades. Além disso, contribuirá para o desenvolvimento do turismo na cidade, que gera empregos e renda para a retomada da economia do Rio", argumentou o secretário municipal de Infraestrutura, Jorge Arraes.