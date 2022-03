Ação cumpre mandados de busca e apreensão em empresas de fabricação de lubrificantes automotivos - Reprodução

Ação cumpre mandados de busca e apreensão em empresas de fabricação de lubrificantes automotivos Reprodução

Publicado 04/03/2022 13:46

Rio - A Polícia Civil cumpre, nesta sexta-feira (4), mandados de busca e apreensão em empresas de fabricação de lubrificantes automotivos na Baixada Fluminense e no Norte Fluminense. A operação é continuidade da atuação de combate aos crimes relacionados a furtos de petróleo e derivados da Petrobras e um desdobramento das investigações que buscam descobrir as ações da denominada "Máfia do Óleo". A organização criminosa atua desde a extração clandestina de petróleo e derivados dos dutos da Transpetro, até a distribuição clandestina e refino por empresas clandestinas ou de aparência regular.

O objetivo da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) é apreender documentos, telefones celulares e demais objetos relacionados aos crimes investigados, além de coletar amostras de produtos derivados de petróleo para análise laboratorial. Ainda segundo as investigações da especializada, essa modalidade de crime vem sendo explorada por milicianos que atuam em diversas áreas, principalmente na Baixada Fluminense.







A delegacia informou que o trabalho de combate à aliança entre milicianos e a "Máfia do Óleo" será intensificado. Com base nas investigações, na última semana, a Operação Ratoeira cumpriu dez mandados de prisão e 26 de busca e apreensão, inclusive contra empresários do ramo. A Polícia Civil desvendou a atuação de um grupo autodenominado "Ratobrás".