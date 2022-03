Presidente da Cedae, Leonardo Soares (ao centro), assina contrato com a Cosntruverde para o início das obras do Novo Guandu - Divulgação

Presidente da Cedae, Leonardo Soares (ao centro), assina contrato com a Cosntruverde para o início das obras do Novo GuanduDivulgação

Publicado 04/03/2022 14:22

Rio - A Cedae assinou nesta quinta-feira (3) o contrato com a Construverde para início da primeira etapa das obras da Estação de Tratamento de Água (ETA) Novo Guandu, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. A estação vai produzir mais de 12 mil litros de água por segundo e contará com o maior reservatório da companhia, com capacidade para armazenar até 53 milhões de litros de água. A previsão é de que os serviços comecem nos próximos 15 dias e sejam concluídos em até 15 meses.

A empresa Construverde executará a terraplanagem de uma área de mais de 390 mil m², onde será construída a estação, além de um muro de proteção com cerca de 4 mil metros de extensão. Também serão providenciadas macrodrenagem e drenagem do espaço das futuras unidades. "O Novo Guandu vai aumentar consideravelmente a oferta de água para a Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro, além de significar mais água de qualidade sendo produzida em nossos sistemas", disse o presidente da Cedae, Leonardo Soares.

Além do presidente, participaram da assinatura do contrato o diretor Técnico e Projetos da Cedae, Humberto Mello, o chefe de Gabinete da Companhia, Antonio Carlos Barbosa, e representantes da empresa Construverde.

Detalhes do sistema

O Novo Guandu será construído em localidade estratégica, próximo à ETA Guandu – a maior do mundo em tratamento contínuo –, e foi projetado para abastecer os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo, Queimados, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Rio de Janeiro, Japeri, Seropédica e Itaguaí.

O sistema do Novo Guandu inclui também a construção da adutora de água tratada composta por aproximadamente 300 tubos de aço com 12 metros de extensão e 2,5 metros de diâmetro cada, totalizando mais de 3,3 mil metros de extensão. As obras foram divididas em seis etapas e serão executadas por empresas distintas, de acordo com o cumprimento das licitações.