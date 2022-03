36ª DP (Santa Cruz) - Reprodução

Publicado 05/03/2022 07:43 | Atualizado 05/03/2022 09:30

Rio - A Polícia Civil procura dois homens acusados de terem estuprado uma mulher, filmado e divulgado as imagens do crime nas redes sociais. Segundo a corporação, o caso aconteceu no último dia 21, na comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Um outro homem envolvido no crime foi preso na quinta-feira. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com os agentes, o preso e dois comparsas violentaram uma mulher que estava em estado de embriaguez. Além de praticar o ato sexual sem consentimento da vítima, o autor filmou o estupro e compartilhou as imagens em um aplicativo de mensagens e nas redes sociais. No vídeo é possível ver que a mulher pediu que os homens parassem, o que foi negado.

Após o registro de ocorrência, um dos acusados foi identificado e preso. Os dois comparsas estão sendo procurados.