Na capital, uso de máscaras ao ar livre já não era obrigatório desde o ano passadoReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 07/03/2022 15:14 | Atualizado 07/03/2022 15:14

Rio - O Comitê Científico do Rio de Janeiro decretou, na manhã desta segunda-feira (7), o fim da obrigatoriedade do uso máscaras em ambientes fechados. Além da capital, outros municípios do estado debatem, ao longo da semana, a flexibilização do método de combate à covid-19. O DIA apurou que a maioria das cidades que compõem o estado ainda não decidiram sobre deus protocolos sanitários e vão estudar o cenário epidemiológico.

A cidade do Rio aboliu, após reunião do Comitê Científico da Prefeitura, nesta segunda-feira (7), o uso obrigatório de máscaras para os cariocas. A capital aprovou a flexibilização da medida de proteção em ambientes fechados. Diante desse posicionamento, a cidade se torna a primeira capital do país a abrir mão do uso do acessório, que já era facultativo em locais abertos desde outubro do ano passado.

Durante a última quinta-feira (3), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou um decreto que dá autonomia aos municípios fluminenses para que decidam se devem abolir o uso de máscaras em locais fechados. Segundo o Governo do Estado, a liberação do uso facultativo aconteceu em função da melhora dos sinais epidemiológicos, já que o RJ segue apresentando baixo risco de contaminação.

Na sexta-feira (4), um dia após o decreto estadual, a Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, determinou o fim do uso obrigatório das máscaras, sendo a primeira a se posicionar a favor da liberação. Por outro lado, o município de Nova Iguaçu afirmou que o uso da proteção está mantido em locais fechados e no transporte coletivo. No entanto, a equipe de saúde seguirá monitorando os indicadores da pandemia e reavaliando o cenário na região.

Apesar do decreto do Estado e da decisão tomada pela Prefeitura carioca, a maioria das cidades fluminenses ainda não deu um veredicto sobre o uso das máscaras. As Secretarias de Saúde de São Gonçalo e de Niterói ainda vão emitir, ao longo da semana, seus posicionamentos.