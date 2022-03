Homem fica pendurado do lado de fora de prédio na Av. Presidente Vargas, no Centro do Rio após cabo de aço de elevador externo se romper. - Foto: Marcos Campos/G1

Homem fica pendurado do lado de fora de prédio na Av. Presidente Vargas, no Centro do Rio após cabo de aço de elevador externo se romper. Foto: Marcos Campos/G1

Rio - Um homem que trabalhava na fachada de um prédio localizado na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, viveu momentos de tensão no início da tarde desta segunda-feira. O cabo de aço do elevador externo que ele utilizava para trabalhar arrebentou em dos lados e o trabalhador ficou pendurado na altura aproximada do 12º andar do prédio. Uma equipe do Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local.

De acordo com os bombeiros, o acidente teria acontecido às 12h53. Uma equipe resgatou o trabalhador, por volta das 13h22, sem ferimentos. A via precisou ser totalmente interditada para que a ocorrência fosse atendida com segurança. Os bombeiros ainda estão no local e finalizam o atendimento. Ainda não há identificação do homem.