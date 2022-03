Prisão de Ricardo da Conceição Nascimento conhecido como 'Djavan', investigado pela polícia por roubo e interceptação de veiculos - Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos / Divulgação

Prisão de Ricardo da Conceição Nascimento conhecido como 'Djavan', investigado pela polícia por roubo e interceptação de veiculosDelegacia de Roubos e Furtos de Veículos / Divulgação

Publicado 07/03/2022 16:16

Rio - A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prendeu, nesta segunda-feira (7), Ricardo da Conceição Nascimento, 36, vulgo “Djavan”, por receptação de veículos. De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após trabalho de inteligência e monitoramento para coibir roubos e furtos de veículos no estado.



"Djavan" foi preso em flagrante no interior da oficina na Rua Paraná, bairro do Encantado, Zona Norte do Rio, utilizada por ele para fraudar carcaças de veículos, onde aliás foram encontradas peças de um Fiat Uno, que, de acordo com a polícia, seria proveniente de crime.



O acusado foi encaminhado para a delegacia e as peças encontradas com ele foram apreendidas.