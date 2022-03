Centros de Educação Infantil e escolas voltam às aulas 100% presenciais em Petrópolis - Reprodução

A cidade ainda luta para se reerguer do que foi um dos temporais mais letais da história de Petrópolis. Até o momento, segundo a Polícia Civil, as fortes chuvas ocorridas na cidade



Michel dos Santos, de 44 anos, é professor da rede municipal na Escola Paroquial do Loteamento Samambaia e voltou a dar aulas nesta segunda. Ele relata seu desejo de trazer esperança na reconstrução da cidade para os seus alunos. "Tiveram tragédias anteriores a essa, a população de rua aumentou muito, jovens em vulnerabilidade social, perdas e internações por covid. Agora, essa tragédia gigantesca. Foram três tragédias. Ser otimista hoje é muito difícil. São muitos acúmulos de lutos, de tristezas. Minha postura foi de trazer esse olhar mais propositivo, mais proativo, mais esperançoso", conta.



Ela também pontua que "o retorno tem sido necessário e tem sido bom também, porque as pessoas ficam mais próximas, as pessoas se apoiam. É um momento em que muita gente tá precisando falar sobre as suas necessidades, sobre como aquele dia, aquela terça-feira, aquele 15 de fevereiro. Então, estar na escola hoje, com as nossas crianças, os nossos colegas, é uma necessidade humana, é uma necessidade também pedagógica mas sobretudo, humana."

Ela também pontua que "o retorno tem sido necessário e tem sido bom também, porque as pessoas ficam mais próximas, as pessoas se apoiam. É um momento em que muita gente tá precisando falar sobre as suas necessidades, sobre como aquele dia, aquela terça-feira, aquele 15 de fevereiro. Então, estar na escola hoje, com as nossas crianças, os nossos colegas, é uma necessidade humana, é uma necessidade também pedagógica mas sobretudo, humana."



A prefeitura de Petrópolis ofereceu aos professores, como parte de preparação para o retorno, uma capacitação para estarem com as crianças e adolescentes, promovida pela Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil. O método da Pedagogia da Emergência, utilizado pela organização, procura intervir nas primeiras fases do trauma em crianças que passaram por situações extremas, então oferece aos professores ferramentas e atividades para trabalhar na sala de aula. De acordo com William Boudakian, presidente da Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil, o objetivo da capacitação é ajudar a desenvolver a resiliência nos profissionais da educação e estudantes.

