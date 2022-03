Operação Resguardo atendeu mais de quatro mil mulheres em um mês no RJ | Rio de Janeiro | O Dia

Polícia Civil faz ações de combate à violência contra a mulher nesta terça-feira - Divulgação

Rio - A Polícia Civil do Rio cumpre nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, cerca de 80 de mandados de prisão por violência contra mulher e estupro de vulnerável em todo o Estado do Rio. Até 8h40, a ação já havia prendido 33 pessoas . O 'Dia D' da Operação Resguardo tem a intenção de marcar a data e incentivar a população à denunciar a violência contra a mulher. No período de um mês, foram mais de quatro mil mulheres (4.066) atendidas no Estado do Rio.

A Operação Resguardo é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e realizada em todos os estados do país e no Distrito Federal. No Rio, a operação de hoje foi deflagrada às 5h40 e coordenada pelo Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) com apoio de agentes das delegacias do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC); Departamento-Geral de Polícia da Baixada Fluminense (DGPB) e Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI).

A diretora do Departamento-geral de Polícia de Atendimento à Mulher, Sandra Ornelas, avalia que o número de 80 mandados neste Dia D não é tão grande em relação aos casos relatados, já que as prisões foram realizadas ao longo do ano. Em apenas um mês, entre 7 de fevereiro e 7 de março, foram realizados 211 autos de prisão em flagrante. A delegada acrescenta que o número não representa a realidade pois ainda há subnotificação de casos.

"Temos feito atividades regulares. Quando a prisão sai, é um risco para a vítima e a gente prende logo. A finalidade de hoje é marcar o dia (Internacional da Mulher) e dar um recado. Primeiro para as vítimas: que não tenham medo de buscar ajuda. Outra mensagem é que violência contra a mulher é crime, e quem comete será preso", afirmou.

A delegada informa que a Polícia Civil é porta de entrada para a vítima, mas são necessárias outras instituições para proteção da vítima. As Delegacias de Atendimento à Mulher encaminham para outros serviços. "A polícia é porta de entrada, mas não é a única. Fazemos o encaminhamento para toda rede de atendimento: de saúde, abrigo e outros serviços especializados. No dia de hoje queremos incentivar que não aceitem violências. O final de uma agressão pode ser o feminicídio", alerta.

A diretora do departamento de atendimento à mulher também informa que a Polícia Civil tem um número de telefone complementar ao 180, número de atendimento à violência contra a mulher nacional e internacionalmente.

O número 197, da Polícia Civil, tem no ramal 1, o serviço de combate à violência doméstica contra a mulher. "Não supre o 180, não é emergência. É um canal para tirar dúvidas, marcar agendamento na Deam, ou fazer o registro por telefone e ainda solicitar medida protetiva", informa Ornelas.

As ações integradas relacionadas à Operação Resguardo começaram no dia 7 de fevereiro deste ano. Desde então, e até, mais de 270 autores de crimes contra mulheres foram presos em flagrante e em cumprimentos de mandados de prisão. Foram realizadas 4.479 diligências, 2.677 medidas protetivas e 287 vítimas resgatadas.



Em 2021, as delegacias que integram o DGPAM prenderam 532 pessoas envolvidas em casos de violência contra mulheres.