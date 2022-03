Dois criminosos ficaram feridos na ação - Divulgação/PMERJ

Dois criminosos ficaram feridos na açãoDivulgação/PMERJ

Publicado 10/03/2022 09:56

Rio - Policiais militares do 41º BPM (Irajá) realizam na manhã desta quinta-feira (10) uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, com o objetivo de desarticular ações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, roubos de veículos e cargas.

Segundo a PM, já nas primeiras horas do dia, houve confronto entre agentes e bandidos. Durante o tiroteio, dois suspeitos foram baleados e socorridos para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. O estado de saúde deles é desconhecido.

Com a dupla foram encontrados três fuzis, carregadores, rádios transmissores e uma grande quantidade de drogas, que ainda não foi contabilizada. A operação está em andamento.