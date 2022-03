O corpo de Rogério Neris foi enterrado na tarde desta quinta-feira (10) no Cemitério de Irajá - Cléber Mendes

Publicado 12/03/2022 10:12

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do motorista de caminhão Rogério Neris dos Santos, de 47 anos, depois de uma briga de trânsito no Jardim América, Zona Norte do Rio, na última segunda-feira (7). A vítima chegou a ser socorrida para um hospital após ser agredida com um soco no rosto e bater com a cabeça no meio-fio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na quarta-feira (9). O sepultamento aconteceu na quinta-feira (10), no Cemitério de Irajá.

O crime foi registrado na 22ª DP (Penha), mas será encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A especializada pretende dar continuidade às investigações para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do crime. Segundo familiares de Rogério, ele dirigia um caminhão de frutas e fazia a última entrega do dia na segunda-feira. Ele seguiu para um posto de combustíveis na Avenida Brasil e o veículo em que ele estava acabou tocando no para-choque de outro automóvel.

De acordo com testemunhas, Rogério não teria percebido o esbarrão e deixou o estabelecimento. O motorista do carro, que estaria prestando serviço no posto, conseguiu ultrapassar o caminhoneiro, que desceu do veículo para conversar e foi agredido com um soco no rosto. Os relatos dão conta que mesmo após a briga, o homem voltou para o posto para concluir o serviço e teria se gabado. "Acabei de quebrar um", teria dito. Rogério deixa uma filha adulta.