Publicado 14/03/2022 11:25

Rio - A concessionária Águas do Rio realiza um reparo emergencial nesta segunda-feira (14) na Avenida Martin Luther King Júnior, próximo à estação de metrô de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Devido a obra, a pista sentido Pavuna teve que ser interditada pela CET-Rio.

Uma grande cratera se abriu em um trecho da pista, devido ao vazamento de uma adutora de água. Em razão da complexidade do serviço de emergência que vem sendo feito, a via foi interditada até o acesso a Linha Amarela. Todos os acessos que levam à avenida também foram fechados.

Agentes da CET-Rio estão no local orientando o fluxo do trânsito e auxiliando motoristas a seguirem por trajetos alternativos como a saída 6 da Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, e a Avenida Adhemar Bebiano.

Nova cratera na Barra da Tijuca

Cratera se abriu devido ao rompimento de adutora de água Reprodução/TV Globo

Um novo problema no sistema de esgoto na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, na Barra da Tijuca, gerou a abertura de uma nova cratera na via neste domingo. Em janeiro deste ano, o DIA mostrou, na mesma via, o caso de um carro que foi engolido por um buraco que se abriu, também por um vazamentos de uma tubulação. Ninguém se feriu no incidente.

A nova concessionária responsável pela região, em substituição à Cedae, a Iguá, informou que desde fevereiro, quando assumiu a operação plena, está realizando intervenções corretivas na rede de esgoto devido às suas condições, somado à instabilidade do solo e movimentação dos veículos na via.

Segundo a empresa, equipes estiveram ontem no local para isolar a área e dar início ao reparo emergencial.

"No mês passado, também foram identificados pontos de rompimento da rede coletora de esgoto na avenida, sendo necessária a substituição da tubulação nesses trechos, e as manutenções corretivas foram realizadas e concluídas", completou, em nota.