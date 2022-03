Policiamento é reforçado no Morro da Formiga, na Tijuca, na tarde desta terça-feira (15) com apoio de veículo blindado - Fábio Costa

Publicado 15/03/2022 17:00

Rio - O policiamento foi reforçado na tarde desta terça-feira (15) no Morro da Formiga, na Tijuca, na Zona Norte. Policiais militares estão baseados no acesso à favela, na esquina das ruas Conde de Bonfim e Medeiros Pássaro. No início da manhã, agentes do Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, fizeram uma operação no local. Um homem morreu e uma pistola foi apreendida.

Policiais da Delegacia de Homicídios (DH) também estão no local. Apesar do policiamento reforçado, o comércio da localidade está com as portas abertas. Um blindado branco da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) também dá apoio aos policiais na comunidade.

Segundo a Polícia Militar, durante tiroteio na comunidade pela manhã, uma pessoa foi atingida. Ela foi levada para o Hospital do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A corporação afirma, em nota, que as equipes foram atacadas a tiros por criminosos armados e houve confronto.