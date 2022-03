Trem descarrila próximo a Central do Brasil - Agetransp / Twitter

Trem descarrila próximo a Central do BrasilAgetransp / Twitter

Publicado 15/03/2022 16:48 | Atualizado 15/03/2022 16:54

Rio - Um trem da Supervia descarrilou, na tarde desta terça-feira (15), próximo à estação da Central do Brasil no acesso à plataforma 2. De acordo com as primeiras informações, a composição do ramal Santa Cruz foi parar em cima da plataforma. Não houve feridos. Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp), um boletim de ocorrência será aberto para apurar o motivo do incidente.

Técnicos estão atuando nos reparos para liberar a linha. Nas redes sociais, a Supervia informou que nenhum outro ramal foi afetado. A empresa disse ainda que os clientes estão sendo avisados por meio do sistema de áudio da Central do Brasil: "não há irregularidade no intervalo do ramal".

Apesar disso, usuários dizem que estão parados há pelo menos dez minutos no mesmo lugar. "Já estou parado há 10 minutos em Deodoro e ninguém informa nada. Isso é muita falta de respeito! Que isso, cara. A gente não tem paz com vocês", afirmou um rapaz. "Querem aumentar a passagem para R$ 7 para isso?", questionou outro.

Quem também deu sua opinião sobre o ocorrido foi ex-deputado estadual do Rio, Comte Bittencourt. "Roubo de cabos, atrasos, tarifas abusivas, trens lotados, assaltos e até descarrilamento. O que falta acontecer na rotina dos 620 mil passageiros diários da Supervia? O transporte público na região metropolitana do Rio está sem rumo".