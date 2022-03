Operação no Complexo do Lins - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 15/03/2022 16:00 | Atualizado 15/03/2022 16:06

Rio - A Polícia Militar realizou, nesta terça-feira (15), operações em diversos bairros da Zona Norte. No Complexo do Lins , por exemplo, mais de 100 agentes estiveram em uma ação que visava combater uma quadrilha especializadas em roubo de veículos. O líder de uma facção que atua na região do Méier, conhecido como "Novato", foi preso. O bandido possui mais de 30 passagens pela polícia, mas a corporação não especificou por quais crimes ele responde.

Ainda hoje policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizaram uma operação no Morro do Andaraí . A corporação ainda não disse o motivo da ação, mas informou que não houve prisões a apreensões.

Houve também uma operação da Polícia Militar no Morro do Juramento nesta terça-feira. Segundo a corporação, a ação tinha o objetivo de desarticular práticas criminosas que ocorrem na região, como por exemplo roubo de veículos e roubo de cargas. No local, dois traficantes ficaram feridos. Eles foram socorridos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O estado de saúde deles é desconhecido.

Com a dupla, os policiais apreenderam uma pistola, duas granadas, 1.116 cápsulas de cocaína, 212 trouxinhas de maconha e 130 pedras de crack. A ocorrência foi encaminhada para a 27ªDP (Vicente de Carvalho).