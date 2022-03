Policiais do Bope realizam operação no Morro do Andaraí - Reginaldo Pimenta /Agência O Dia

Policiais do Bope realizam operação no Morro do AndaraíReginaldo Pimenta /Agência O Dia

Publicado 15/03/2022 07:30 | Atualizado 15/03/2022 07:40

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizam, na manhã desta terça-feira, uma operação no Morro do Andaraí, na Zona Norte do Rio. A corporação ainda não disse o motivo da ação e também não há informações sobre prisões, feridos e apreensões.