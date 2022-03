Familiares e amigos de Gilcemir da Silva fizeram protesto pela morte do morador - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 15/03/2022 15:17

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na especializada e testemunhas serão ouvidas. "Os agentes levantam informações e realizam outras diligências para identificar e esclarecer a origem do disparo que atingiu a vítima", afirmou a polícia, em nota. A Polícia Militar também instaurou um inquérito policial militar para averiguar os fatos.

Segundo a PM, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) vem atuando desde a última quarta-feira (9) no Morro do Dezoito para estabilizar a região por conta dos recorrentes confrontos entre criminosos rivais. Na madrugada de domingo, uma equipe em patrulhamento relatou ter sido atacada a tiros por homens armados. Após os confrontos, Gilcemir foi encontrado baleado na Rua Silva Braga e foi socorrido por policiais ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu.