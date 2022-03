Segundo mãe, Caio já acordou do coma e tem melhorado a cada dia - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/03/2022 13:47

Rio - Após 45 dias dias internado em estado grave, o jovem Caio Douglas Nascimento, de 18 anos, baleado na cabeça, na Cidade Alta, apresentou melhora nesta terça-feira (15). De acordo com a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas, o quadro de saúde dele é estável.



A mãe do jovem, Alexsandra Nascimento, permanece com fé na recuperação de seu filho e postou, uma semana atrás, um agradecimento nas redes sociais pelo apoio que vem recebendo. "Meu filho é um milagre. Obrigada a todos pelas mensagens! Vamos manter nossas orações", disse na ocasião.



Ainda em suas redes, Alexsandra postou um vídeo em que o cantor Xande de Pilares faz uma homenagem a Caio, desejando que o jovem se recupere logo. Nas imagens, o artista aparece tocando um violão e cantando um verso que compôs para o rapaz. "É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar", afirmou Xande, fazendo alusão ao sucesso "Tá Escrito".

O drama de Caio



Internado desde o dia 1º de fevereiro, Caio já passou pelo procedimento de retirada do projétil do crânio, no dia 2 de fevereiro. O adolescente estava no carro que a mãe dirigia, quando entraram por engano em uma rua que dá acesso à comunidade da Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte. O veículo foi alvejado por criminosos da região, e um dos disparos atingiu a cabeça do garoto.



A mãe contou, na ocasião, que vinha de Magé, na Baixada, com o filho e estava indo para Irajá, onde moram, quando acabou confundindo o caminho.

As investigações do caso seguem sendo realizadas pela 38ª DP (Brás de Pina), que busca identificar a autoria do crime e esclarecer o ocorrido.