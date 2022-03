Anilhas e halteres ficavam guardados dentro de lixeira enterrada na areia - Divulgação

Publicado 15/03/2022 13:57 | Atualizado 15/03/2022 14:20

Rio - Uma ação feita pela Prefeitura do Rio encontrou uma academia enterrada sob as areias da Praia do Flamengo, nesta segunda-feira. A fiscalização foi coordenada por funcionários da Subprefeitura da Zona Sul, com agentes da Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e profissionais limpeza da Comlurb.

Materiais esportivos como anilhas, halteres, bolas, redes, entre outros equipamentos estavam guardados dentro de uma lixeira e de um freezer que foram completamente enterrados na areia da praia. Uma corda era usada pelos proprietários do material para marcar o local.



Na ação, também foram desfeitas duas ligações clandestinas de energia que traziam energia de postes da Rio Luz na orla para a faixa de areia.

De acordo com a SEOP, todo o material localizado na ação foi recolhido e levado para o depósito da Coordenadoria de Controle Urbano. Os proprietários poderão retirá-los no local mediante a apresentação de nota fiscal e também do pagamento de multa.

O secretário de Ordem Pública, Breno Carnevalle, disse que ações como essa vêm acontecendo desde 2021 e que já se tornaram rotineiras para a SEOP. "Nesse caso específico, conseguimos identificar barracas autorizadas, mas realizando um pernoite irregular nas areias, além de um freezer utilizado como depósito de materiais esportivos, o que é absolutamente proibido", pontuou.

Ainda segundo o líder da pasta, a situação desta segunda foi parecida com um flagrante feito durante a festa de Ano Novo, em Ipanema. "No réveillon tivemos flagrantes parecidos com esse, quando encontramos um freezer usado como depósito de bebidas", lembrou.